شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الرسولية تنظم مؤتمرًا للصلاة من أجل مصر بقرية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الكنيسة الرسولية، اليوم الإثنين برئاسة القس ناصر كتكوت، لقاء روحيا ضخما فى قرية العزية التابعة لمحافظة أسيوط، فى جنوب مصر، بعنوان «كلمنى واشفنى» والصلاة من أجل مصر ، بحضور ما لا يقل عن 20 ألف من أبناء الكنيسة الرسولية، والمذاهب الإنجيلية الأخرى، وعدد كبير من قساوسة المجمع الرسولى بوجود القس عادل جاد الله نائب رئيس المجلس العام للكنائس الرسولية فى مصر والشخصيات العامة وممثلى بعض الكنائس من الطوائف المسيحية الأخرى.

من جانبه قال الصحفي أرمنيوس المنياوى، المستشار الإعلامى للكنيسة الرسولية فى مصر إن المؤتمر يستضيف الواعظة الأمريكية الشهيرة الدكتورة مارلين هيكى والتى ستلقي العظة الرئيسية، التى تتطرق فيه إلى مجد الله في مصر، وفي العالم وان مصر بلد محفوظة والله اوجد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى تمكن من خلال مساندة الله له أن تبقى مصر وحدة واحدة وأن الله قادر أن يحفظ شعبها.

وأضاف مستشار الكنيسة الرسولية فى بيان له اليوم، أن الحدث الذى اقتضى جهدا كبيرا من أبناء الكنيسة، خاصة القس ناصر كتكوت، والقس عادل جاد الله نائب الرئيس العام، وأعضاء اللجنة التنفيذية للكنيسة الرسولية، يهدف إلى إحداث نهضة روحية في الأوساط المسيحية، خاصة أن اللقاء يشاهده الملايين على شاشات التلفزيون، من خلال ما يزيد عن 12 ستالايت فى العالم.

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وأوضح «المنياوى»، أن الكنيسة الرسولية، ورئيسها القس ناصر كتكوت، تولى اهتماما خاصا، بخلاص النفوس، الذى هو الهدف الأسمى من فعاليات الكنائس المختلفة، مشيرا إلى أن مؤتمر «كلمني واشفني»، أحد فعاليات الكنيسة الرامية إلى التلامس مع روح الإنسان أولا، حيث أن الثمار تنسي مشقات التجهيز لهذا الحدث الكبير.

وكانت رئاسة الكنيسة الرسولية، نظمت الجمعة الماضية ، حدثا مماثلا، بوادي النطرون، بحضور ما يزيد على 22 ألف مشارك من شعب الكنائس الرسولية ومن مختلف المذاهب، بمشاركة المرنم صموئيل فاروق وفريق ترانيم "الربابة"، الذين يشاركون اليوم أيضا ولعل دور القس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في تلك الفعاليات ملموس بشكل قوي ومشجع