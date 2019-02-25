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ترحيل 24 مصريا من إيطاليا وأمريكا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 24 مرحلا مصريا بعد ضبطهم؛ لإقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية والتسلل بطريقة غير شرعية لدخول الأراضى الإيطالية.

 

وأفاد مصدر بالمطار، أن 22 مصريا وصلوا قادمين على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المصرية القادمة من روما، كما وصل 2 مرحلين آخرون قادمون من نيويورك على متن الطائرة المصرية.

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وأمرت سلطات المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الأمريكية والإيطالية أقامت بضبطهم لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل.

 

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