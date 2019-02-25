بعد ارتفاعها 6 درجات.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بنحو 6 درجات، مشيرا إلى أن الموجة الحارة يصاحبها نشاط للرياح المحملة بالأتربة ولكنها لن تصل لحد العاصفة.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه بالرغم من ارتفاع درحات الحرارة، ما زالت هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية اليوم من خفيفة إلى متوسطة.

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية خلقت العديد من الظواهر الجوية في أوقات مختلفة، مشيرًا إلى أن اليوم سيكون ذروة الموجة الحارة لتصل درجة الحرارة على القاهرة 28 درجة، مؤكدا أن غدا الثلاثاء يعود الطقس لطبيعته.