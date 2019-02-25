وزيرا الإنتاج الحربي والشباب يفتتحان مصنعا لإنتاج النجيل الصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

افتتح وزيرا الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار والشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، مصنع إنتاج النجيل الصناعى "كابتيكس" بمنطقة الهايكستب بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ والذي يعد أول مصنع لإنتاج النجيل الصناعي في مصر وأفريقيا.

وأكد جمال بهجت رئيس شركة "كابيتيكس" - خلال مراسم افتتاح المصنع - أن المصنع تم إنشاؤه من قبل شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة؛ وفقاً للعقد المبرم في أبريل 2016 بين وزارتى الإنتاج الحربي والشباب والرياضة وشركة مصر للمقاصة وشركة "ماستر سبورت" وبالتعاون مع شركة بوليتان الألمانية والمعتمدة من الفيفا لتوفير احتياجات السوق المصرى من النجيل الصناعى محلياً وتصدير فائض الإنتاج للخارج.

وأوضح أن المصنع ينتج النجيل الصناعي من أفضل الخامات؛ ووفقا لكافة المعايير الدولية فى إنتاج النجيل الصناعي؛مشيرا إلى أنه قادر على توفير احتياجات السوق المصري من النجيل الصناعي ويكون هناك فائض للتصدير. ​