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انت الان تتابع التعليم تستقبل مخترع «سيارة الهواء»: وداعا للبنزين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استقبل طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بحضور أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين بالمحافظة، الطالب محمد مجدى بالصف الثانى الثانوى، والذى نجح في اختراع سيارة تسير بالكهرباء المنتجة عن طريق الهواء والخلايا الشمسية والطاقة الحركية للسيارة، حيث تتحول حركة السيارة العادية إلى طاقة كهربائية تساعد فى تسييرها دون الحاجة للوقود من خلال تركيب توربين يقوم بتحويل الطاقات السابقة إلى شحنة كهربائية يتم تخزينها فى بطارية تجعل السيارة تسير دون أى استخدام للبنزين.
قال الطالب المخترع، إن الفكرة جاءت له من خلال استغلال أى طاقة تصدر من السيارة سواء حركية أو هواء يتولد من الحركة، أو بتركيب خلايا شمسية بالسيارة تخزن الطاقة وتحولها لكهرباء تساعد فى تسييرها، مشيرًا إلى أنه قام بشراء سيارة ماركة فلوكس وبدء تنفيذ الاختراع عليها وتجربته من خلال تحويل الطاقة الحركية والطاقة
قال الطالب المخترع، إن الفكرة جاءت له من خلال استغلال أى طاقة تصدر من السيارة سواء حركية أو هواء يتولد من الحركة، أو بتركيب خلايا شمسية بالسيارة تخزن الطاقة وتحولها لكهرباء تساعد فى تسييرها، مشيرًا إلى أنه قام بشراء سيارة ماركة فلوكس وبدء تنفيذ الاختراع عليها وتجربته من خلال تحويل الطاقة الحركية والطاقة الشمسية وطاقة الهواء ليتم تخزينها داخل بطارية تقوم بتشغيل توربين يجعل السيارة تسير بسرعة 70كم/ساعة لمسافة كبيرة، مؤكدًا أنه من خلال هذه الفكرة سيتم تصميم سيارة ذات كفاءة عالية فى السرعة وبسعر أقل.
وأوضح أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، أن الطالب له العديد من الاختراعات التى شارك فيها على مدار 4 سنوات، مؤكدًا أن هذا الاختراع سيكون نقلة فى عالم السيارات.
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