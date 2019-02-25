انت الان تتابع مثل هذا اليوم.. وفاة رئيس وزراء مصر ممدوح سالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في مثل هذا اليوم 25 فبراير، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1945: تأسيس حزب الأمة السوداني على يد عبد الرحمن المهدي زعيم "جماعة الأنصار المهدية" كإمتداد سياسي للحركة المهدية في السودان وكان شعاره "السودان للسودانيين. في عام 1914: ولدت نجمة إبراهيم، ممثلة مصرية". في عام 1947: ولدت فردوس عبد الحميد، ممثلة مصرية. في عام 1988: وفاة ممدوح سالم، رئيس وزراء مصر.

في عام 1994: مجزرة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل نفذها المستوطن اليهودي من أصل أمريكي باروخ جولدشتاين، حيث قام بإطلاق النار على المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر يوم جمعة في شهر رمضان، وقتل في المجزرة 29 مصليًا وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه. في عام 1981: ولد آسر ياسين، ممثل

في عام 1994: مجزرة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل نفذها المستوطن اليهودي من أصل أمريكي باروخ جولدشتاين، حيث قام بإطلاق النار على المصلين أثناء أدائهم صلاة الفجر يوم جمعة في شهر رمضان، وقتل في المجزرة 29 مصليًا وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه. في عام 1981: ولد آسر ياسين، ممثل مصري. في عام 1950: وفاة جورج مينوت، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1934. Advertisements في عام 1971: وفاة تيودور سفيدبيرغ، عالم كيمياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1926. في عام 1980: وفاة أحمد الشقيري، أحد مؤسسي منظمة التحرير الفلسطينية. في عام 1999: وفاة غلين سيبورغ، صيدلي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951. في عام 2008: وفاة أحمد عقل، ممثل مصري. في عام 2012: وفاة رجاء ياقوت صالح، كاتبة وأكاديمية مصرية.

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