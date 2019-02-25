انت الان تتابع بعد هدم غرفتها.. السيسي يستجيب لمشكلة مريم فتح الباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
استجاب محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، اليوم الأحد، لمناشدة أسرة مريم فتح الباب، الطالبة بكلية الطب بجامعة عين شمس، وإحدى أوائل الثانوية العامة، خلال العام الماضي، ووعدها بحل مشكلتها وتوفير مسكن آمن لها ولأسرتها، بعد هدم غرفة بناها لها سكان العمارة أعلى السطح، لكى تذاكر في جو هادي بعيدا عن الصخب والضوضاء، ومن المقرر أن يستقبل المحافظ الدكتورة مريم وأسرتها، الإثنين المقبل، بمبني المحافظة خلال ساعات لمساعدتها في حل مشكلتها وتنفيذ مطالبها وأسرتها.
ولاقت حكاية «مريم فتح الباب»، التي تقيم في غرفة صغيرة رفقة أسرتها، وحصولها على ترتيب بين أوائل الثانوية العامة خلال العام الماضي، ترحيب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل مؤسسة الرئاسة توجه لها الدعوة لحضور المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب، تقديرا لتفوقها وتحديها الظروف التي
ولاقت حكاية «مريم فتح الباب»، التي تقيم في غرفة صغيرة رفقة أسرتها، وحصولها على ترتيب بين أوائل الثانوية العامة خلال العام الماضي، ترحيب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل مؤسسة الرئاسة توجه لها الدعوة لحضور المؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب، تقديرا لتفوقها وتحديها الظروف التي مرت بها.
تقول مريم، إن هناك المئات من أبناء الشعب المصري ممن لديهم قصص نجاح في التحدي، لتحقيق ما يعتبره البعض مستحيلا، مشيرة إلى أن الفضل الأول والأخير فيما حققته من نجاح مؤخرا، يعود إلى والدها وأسرتها، حتى تميزت وأصبحت من أوائل الثانوية العامة.
وأكدت، أن أي شاب مصري يستطيع أن يحقق ما يحلم به حال اجتهاده وسعيه والأخذ بكافة الأسباب التي تمكنه من الوصول لهدفه، مشيرة إلى أن تكريمها يجعلها في قمة السعادة.
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