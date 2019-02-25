شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المصرية فى واشنطن تهنئ رامى مالك على فوزه بالأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت السفارة المصرية فى واشنطن الممثل الأمريكى من أصول مصرية، رامى مالك على فوزه بجائزة الأوسكار، أفضل ممثل عن دوره فى فيلم "Bohemian Rhapsody". وقالت السفارة فى تغريدة على حسابها على موقع تويتر، "إن رامى مالك جعل المصريين سعداء وفخورين الليلة كأول أمريكى مصرى يفوز بجائزة الأوسكار، مبروك رامى، المصريون فخورون بك".

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