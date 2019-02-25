شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض درجات الحرارة غدا مع سقوط أمطار ونشاط للرياح والصغرى بالقاهرة 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء ، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء ومناطق من الوجة البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

Advertisements

وعن حالة البحر المتوسط، فهو مضطرب ، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية شرقية ، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب ، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة ، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة ، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.