شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى مقر انعقاد القمة العربية الأوروبية الأولى بمدينة شرم الشيخ. Advertisements كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد افتتح أمس الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، حيث تعد القمة غير مسبوقة تجسد مكانة مصر.

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