شكرا لقرائتكم خبر عن العصار: مصنع النجيل الصناعى باكورة عمل عظيم يصب فى صالح الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إن مصنع النجيل الصناعى الجديد، يعد باكورة عمل صناعى عظيم يصب فى صالح الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن سياسة الوزارة تتبنى إقامة صناعة مصرية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

وشدد العصار خلال افتتاح مصنع النجيل الصناعى الجديد، على أهمية دور وزارة الشباب، وتأثيرها المباشر على الأمن القومى المصرى، مبينًا أن الأنشطة الرياضية التى تقوم بها الوزارة تحمي الشباب من الإرهاب والأفكار الشاذة، مضيفا:"الشباب بتاعنا محترم وعاوز بس حد يرعاه".

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