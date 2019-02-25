شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تبرز القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ وتصفها بـ"التاريخية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "أفارإيطاليانو" الإيطالية، القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ والتى بدأت أعمالها مساء أمس الأحد بحضور عربى وأوروبى كبير، وقالت إن مصر تشهد قمة "تاريخية" تعتبر الأولى على مستوى رؤساء الدول والحكومات من الاتحاد الأوروبى والعالم العربى.

وقالت الصحيفة، إن هذه القمة تعتبر فرصة كبيرة لتعزيز التعاون فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، والتوصل إلى حلول لعدة قضايا منها الهجرة ومكافحة الإرهاب، كما يتم مناقشة عدة قضايا منها الأمن والتجارة والتنمية فى منطقة تعج بالحروب والصراعات (سوريا وليبيا والصراع الإسرائيلى الفلسطينى)، ولكن أيضا مع وجود انقسام فى الاتحاد الأوروبى.

وأبرزت الصحيفة استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقادة الأوروبين والعرب، وقالت إن الرئيس المصرى يجتمع مع رئيس المجلس الأوروبى دونالد تاسك، فى شرم الشيخ.

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وتصر رئيسة السياسة الخارجية الأوروبية ، فيديريكا موجيرينى،على أن القمة ستكون أكثر بكثير من مجرد منتدى للحوار حول الهجرة، وقالت "سنجرى مناقشات مفتوحة وصريحة وليس فقط على المهاجرين"، مضيفة "سنجرى فى بادئ الأمر مناقشات حول تعاوننا الاقتصادى ومنطقتنا المشتركة".