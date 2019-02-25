شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 8 نصائح للمصريين الراغبين فى العمل بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد وزير القوي العاملة محمد سعفان، نصائحه للعمالة المصرية الراغبة في العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة ، محذراً بما يسمي بالتأشيرة الحرة مؤكدا أنها وهم ونصب، وأن قانون الدولة يمنع ذلك، فضلا عن أن تأشيرة السياحة لا تتيح العمل ، وتعرض العامل في حالة العمل بها لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إنه بناء علي توجيهات الوزير لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بأبوظبي، بضرورة توجيه العمالة وتحذيرهم من آن لأخر بشروط السفر والعمل ومراجعة العقود من المكتب، قام المستشار العمالي بالسفارة ياسر عيد بتصميم عدة نصائح لنشرها في وسائل الإعلام المختلفة ووضعها علي موقع السفارة لتكون عونا للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالدولة .

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن هذه النصائح من المستشار العمالي للعامل جاءت كما يلي :

· تأشيرات السياحة لا تتيح العمل ، وأن ذلك أمر غير قانوني ، وتعرضك لعقوبات قد تشمل الغرامة والترحيل، ويسمح بالعمل فقط في حال إصدار تصريح "تأشيرة عمل" .

· إذا كنت قادم بتأشيرة سياحة يجب أن تحجز تذكرة عودة وأن يكون معك 1000 دولار عي الأقل لحمايتك والحفاظ علي كرامتك .

· لا توقع علي ايصالات أمانة أو شيكات عند التعاقد بدعوي اثبات جديتك عند التعاقد ، أو لأي سبب.

· ما يسمي بالتأشيرة الحرة "وهم ونصب" وقانون العمل في الإمارات يمنع ذلك .

· تكاليف التأشيرة يتحملها صاحب العمل ، لا يدفعها العامل، فيتعرض للنصب وابتزاز.

· تأشيرة السياحة تتم بواسطة شركات الطيران "الإمارات العربية للطيران "فلاي دبي"، أو أحد الفنادق أو شركات السياحة أو منظمي الرحلات ، فلا تتعامل مع السماسرة .

· تأكد من إذن الدخول "تأشيرة العمل" معتمدة من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي ، ثم توجه إلي وزارة القوي العاملة المصرية بمدينة نصر - القاهرة لمراجعة عقد العمل قبل استخراج تصريح العمل .

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· لا تتعامل مع أشخاص أو مواقع الكترونية غير موثوق بها وأبلغ عنها الجهات الرسمية .