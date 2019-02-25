شكرا لقرائتكم خبر عن القمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ تتصدر اهتمامات الإعلام الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اهتمت وسائل الإعلام والصحف الألمانية بأنباء عقد أول قمة عربية أوروبية أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة رؤساء دول وحكومات 50 دولة من الجانبين لبحث التعاون المشترك بين الدول العربية والأوروبية بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأشارت إلى دلائل عقد القمة وما تتضمنه من رسائل إلى دول العالم .

فمن جانبها، بثت قناة الـ " إيه آر ديه" الألمانية لقطات من افتتاح قمه شرم الشيخ ومقتطفات من كلمه الرئيس عبدالفتاح السيسى وأكدت القناة أهميه القمه التى شاركت فيها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل "، كما اهتمت الصحف الألمانية بالقمة، حيث كتبت صحيفه "بيلد" اليوم الاثنين تعليقا على مشاركه ميركل واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لها تحت عنوان ميركل تلتقى مع قاده العالم فى شرم الشيخ .

وقالت الصحيفة " إن الأوروبيين يرغبون فى إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين بأنهم ببساطة لا يغادرون الحى الجنوبى الشرقى الجار القريب لأوربا - فى إشارة إلى الدول العربية - من أجل المصالح الاقتصادية والسياسية للقوى الكبرى".

ونقلت الصحيفة عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قوله أمس الأحد قبل بدء اجتماع القمة " إن القمة نفسها هى بالفعل رسالة لبقية العالم" .

أما صحيفه "برلينر مورجين بوست" فقد أبرزت افتتاح القمه، وتطرقت إلى مقتطفات من كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى دعا فيها إلى العمل سويا لمواجهه الحرب ضد الإرهاب. حيث وصف انتشار الإرهاب مثل الطاعون ولفتت الصحيفة الى قول الرئيس ان لمكافحه الارهاب يحتاج الطرفان على وجه السرعة إلى الوقوف جنباً إلى جنب لمواجهته .

وأضافت الصحيفة " إنه فى شرم الشيخ، فى قمة الجامعة العربية الاتحاد الأوروبى الأولى، يريد الاتحاد تعزيز التعاون مع الدول فى المنطقة المتضررة من الأزمات"، وتطرقت الصحيفة إلى دعوه رئيس مجلس الاتحاد الأوروبى دونالد تاسك المشاركين يوم امس الأحد إلى معالجة القضايا محل الخلاف معا .

فى نفس السياق، كتبت صحيفه "دير تاجزشبيجل البرلينية " تقريرا حول القمة، تحت عنوان "الأوربيون والعرب يناضلون من أجل تعاون أوثق " فقالت " إن القمه تعد أول قمة أورو- عربيه فى المنتجع المصرى تضم زعماء الاتحاد الاوروبى مثل أنجيلا ميركل، تيريزا ماى وجان كلود يونكر فى أول مؤتمر يضم قمة للاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية، والذى يضم ما يقرب من 30 دولة أوروبية وأكثر من 20 دولة عربية، حيث تثمن أوروبا غاليا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية فى ضمان عدم سفر اللاجئين من بلادهم عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا".

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وأضافت الصحيفة، أنه تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار".سيتركز جدول الأعمال على الهجرة غير الشرعيه ومكافحة الإرهاب، بالإضافه الى مناقشة النزاعات فى سوريا واليمن وليبيا وكذلك عملية السلام المتعثرة فى الشرق الأوسط.

أما موقع "الدويتش فيلا" الناطق بالعربيه فقال " إن قادة دول الجامعة العربية والاتّحاد الأوروبى اجتمعوا أمس الأحد فى شرم الشيخ، لتعزيز التعاون بين دولهم، فيما تبدو قضية بريكست فى خلفية القمّة، لكنها يحتمل أن تبرز إلى الواجهة".

تطرق الموقع الى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى القمة، وإلى مقتطفات من كلمته بالجلسة الافتتاحية، خاصة عندما أكد الرئيس أن انعقاد هذه القمة الاولى من نوعها "ومستوى الحضور الرفيع" فيها هو "خير دليل على أن ما يجمع المنطقتين العربية والأوروبية يفوق بما لا يقاس ما يفرقهما".

كما أكد الرئيس أن القمة تعكس "الاهتمام والحرص المتبادل لدى الطرفين العربى والأوروبى على تعزيز الحوار والتنسيق فيما بينهما بصورة جماعية" من أجل "الوصول الى رؤية وتصور مشترك، لكيفية التعامل مع الأخطار والتحديات المتصاعدة" التى تواجه التجمعين، وشدد السيسى على أن "القضية الفلسطينية هى قضية العرب المركزية" محذرا من "تداعيات استمرار هذا النزاع على كافة دولنا". كما قال إن استمرار النزاعات فى سوريا وليبيا واليمن دون تسوية هو شكل من "القصور ستحاسبنا عليه الاجيال القادمة".