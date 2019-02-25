الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الصناعة بعودة التعامل مع شركة تركية وأخرى هندية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرارا برقم 82 لسنة 2019، للدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إعادة التعامل مع شركة "intertek" فرع تركيا وذلك لانتفاء أسباب الإيقاف.

كما نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرارا برقم 83 لسنة 2019، للدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إعادة التعامل مع شركة "sgs" فرع الهند، لانتفاء أسباب الإيقاف.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلي الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.