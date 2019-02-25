منها شواحن الموبايل.. ما هي الأجهزة الكهربائية التي يمكن أن تحرمك من بطاقة التموين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 5 معايير لحذف غير المستحقين للدعم من بطاقات التموين، حيث أن الوزارة بدأت حاليًا مرحلة استهداف غير المستحقين بناء على قدرات الدخل والإنفاق والاستهلاك.

ومن أبرز المعايير التي أكدت وزارة التموين الاعتماد عليها في تحديد أحقية المواطن في الحصول على دعم أو حذفه من التموين، معدل استهلاك الكهرباء الشهري، حيث أنه إذا تجاوز الاستهلاك الشهري 1000 كيلو وات فإن هذا المواطن لا يستحق الدعم.

وقال حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، إنه توجد الكثير من الأجهزة المنزلية التي تزيد من معدلات استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

وأضاف سلماوي لـ"الخليج 365"، أمس الأحد، أن أجهزة التكييف تجعل استهلاك الكهرباء يتجاوز 1000 كيلو وات شهريًا، إلى جانب استخدام الدفايات في فصل الشتاء والتي تزيد من معدلات استهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا، إلى أن الثلاجات كبيرة الحجم وغير الحديثة تستهلك في حدود 300 كيلو وات شهريًا، ويمكن لسخان المياه أن يستهلك 50 كيلو وات شهريًا.

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في حين يصل متوسط استهلاك لمبات الكهرباء الموفرة للطاقة إلى 100 كيلو وات شهريًا، إلى جانب أن أجهزة التليفزيون والريسيفر تستهلك 100 كيلو وات شهريًا.

وأكد حافظ سلماوي، أن أجهزة الإضاءة والسخان والتليفزيون والثلاجات، هي الأكثر استهلاكًا للكهرباء في المنازل على مستوى الشهر.

وتابع: "توجد أشياء أخرى مستهلكة للطاقة منها فرن الكهرباء، وغلاية المياه، والراوتر، والشواحن الموضوعة في الفيشة إذا لم يتم استخدامها، والتليفزيون المطفي بالريموت فقط دون إغلاق زر الكهرباء".

وأنهى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سابقًا حديثه، قائلًا: "الثلاجات القديمة تستهلك نحو 150 كيلو وات شهريًا، بينما الحديثة 40 كيلو وات في الشهر، والمكواة تستهلك طاقة كبيرة أيضًا.

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