بعد تحديد التموين معايير الحذف من البطاقات.. احسب فاتورة الكهرباء الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة حددت 5 معايير لحذف غير المستحقين للدعم، وانتهت من تطبيق المرحلة الأولى منها، وتبطق المرحلة الثانية في مارس المقبل.

وأوضح المصيلحي، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، أنه من ضمن معايير الحذف في المرحلة الأولى: وصول فاتورة استهلاك الكهرباء إلى 1000 كيلو وات شهريًا فأكثر، أما في المرحلة الثانية المقرر تطبيقها مارس المقبل، فيحذف من الدعم كل من تصل فاتورة استهلاكه من الكهرباء إلى أكثر من 650 كيلو وات شهريًا.

ويقدم الخليج 365، للقراء، دليل حساب نسبة التيار المستهلك في ضوء الفاتورة، وفقًا لنظام الشرائح السبع وأسعارها، بالإضافة إلى ما يضاف على كل شريحة تحت مسمى خدمة العملاء؛ ليتمكن كل مشترك من حساب قيمة استهلاكه شهريًا، في السطور التالية:

- من 0 إلى 50 كيلو وات = فاتورة 12 جنيهًا، بالإضافة إلى جنيه واحد قيمة خدمة العملاء.

- استهلاك 100 كيلو وات = فاتورة 28 جنيهًا.

-استهلاك 200 كيلو وات= فاتورة 78 جنيهًا.

-استهلاك 250 كيلو وات= فاتورة 118 جنيهًا.

-استهلاك 300 كيلو وات= فاتورة 153 جنيهًا.

-استهلاك 350 كيلو وات= فاتورة 188 جنيهًا.

-اسنهلاك400 كيلو وات= فاتورة 237 جنيهًا.

-استهلاك 450 كيلو وات= فاتورة 282 جنيهًا.

-استهلاك 500 كيلو وات= فاتورة 327 جنيهًا.

-استهلاك 550 كيلو وات= فاتورة 372 جنيهًا.

-استهلاك 600 كيلو وات= فاتورة 417 جنيهًا.

-استهلاك 650 كيلو وات= فاتورة 462 جنيهًا.

-استهلاك 700 كيلو وات= فاتورة 539.5 جنيهًا.

-استهلاك 750 كيلو وات= فاتورة 607 جنيهات.

-استهلاك 800 كيلو وات= فاتورة 674.5 جنيه.

-استهلاك 900 كيلو وات= فاتورة 809.5 جنيه.

-استهلاك 950 كيلو وات= فاتورة 877 جنيهًا.

- استهلاك 1000 كيلو وات= فاتورة 944.5 جنيه.

- في حالة تجاوز الاستهلاك الشهري 1000 كيلو وات، يرفع الدعم عن المستهلك ويطبق نظام الدعم التبادلي للشرائح الأقل، وتحسب قيمة الكيلو وات الواحد بـ145 قرشًا، لتصل قيمة فاتورة الاستهلاك التي تبلغ 1001 كيلو وات لـ1391 جنيهًا، متضمنة رسوم خدمة العملاء تبلغ 40 جنيهًا.

وفي الخطوات التالية، يستطيع أي مواطن حساب استهلاكه بنفسه، من خلال معرفة شريحة استهلاكه بالإضافة إلى مبلغ خدمة العملاء الذي يتغير في كل شريحة، ورسم الدمغة، والنظافة:

- الشريحة الأولى: الاستهلاك حتى 50 كيلو وات= 22 قرشًا للكيلو+ جنيه واحد قيمة خدمة العملاء، ورسم الدمغة والنظافة.

- الشريحة الثانية: من 51 كيلو وات إلى 100 كليو وات = 30 قرشًا للكيلو+ 2 جنيه خدمة عملاء.

-الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كليو وات = 63 قرشًا للكيلو+ 6 جنيهات خدمة عملاء.

-الشريحة الرابعة: من 201 وحتى 350 كيلو وات =70 قرشًا للكيلو+11 جنيهًا خدمة عملاء.

-الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات = 90 قرشًا للكيلو+15 جنيهًا خدمة عملاء.

-الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلو وات =135 قرشًا للكيلو+ 25 جنيهًا خدمة عملاء.

-الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات =145 قرشًا للكيلو+ 40 جنيهًا خدمة عملاء.

أما الوحدات المغلقة، يصل مقابل خدمة العملاء لها 9 جنيهات.