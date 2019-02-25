وزير التعليم يعلن نظام امتحان أولى ثانوي للمصريين في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نظام امتحان طلاب الصف الأول الثانوي العام للطلاب المصريين في الخارج للعام الدراسي 2018/2019 سيكون مثل العام السابق.

وأضاف شوقي، في خطاب أرسله إلى وزارة الخارجية لتعميمه على جميع السفارات المصرية بالدول التي بها تمثيل دبلوماسي، أنه لا مساس بتوفير امتحانات لأبنائنا في الخارج في جميع المراحل الدراسية.

وأوضح أنه في ضوء المتغيرات الحالية في نظام التعليم المصري، تعكف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على دراسة الحلول التقنية المناسبة لامتحانات أبنائنا في الخارج بدءا من العام الدراسي 2019/2020.​