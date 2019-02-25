(س وج).. كل ما تريد معرفته عن معايير حذف غير المستحقين من الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبت، البدء في حذف غير المستحقين من منظومة الدعم السلعي ودعم الخبز وفقًا لقدرات الأفراد على الاستهلاك، موضحًا أنه كلما زاد استهلاك الفرد دل ذلك على ارتفاع دخله، وبناءً عليه تم تحديد المستحق وغير المستحق، وفقًا لعدة معايير.

ويوضح "الخليج 365" كل ما يخص معايير حذف غير المستحقين وإمكانية وسُبل التظلم:

1 - ما هي معايير استبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم؟

تم تحديد 9 محددات لاستبعاد غير المستحقين من الدعم على مرحلتين، فيما نصت معايير المرحلة الأولى، على:

1- فاتورة استهلاك كهرباء 1000 كيلو وات / شهرياً فأكثر.

2- فاتورة استهلاك المحمول 1000 جنيه / شهرياً فأكثر.

3- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنويا فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.

4- من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث.

2 - وفيما يخص معايير المرحلة الثانية؟

تم تحديد عدم أحقية من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات / شهرياً.

2 - فاتورة استهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهرياً .

3- مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياً فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة.

4 - من لديه سيارة فارهة او سيارة موديل 2014 فأحدث.

5 - شاغلي الوظائف العليا.

3 - متى سيتم البدء في حذف المستحقين وفقًا للمحددات المعلنة؟

أعلن وزير التموين، الانتهاء من استبعاد من تنطبق عليهم معايير المرحلة الأولى، على أن يتم البدء في استبعاد من تنطبق عليهم محددات المرحلة الثانية اعتبارًا منذ مارس المقبل.

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4 - هل سيتم حذف غير المستحقين مباشرةً؟

لن يتم حذف غير المستحقين مباشرةً بل في حالة انطباق أي من هذه المحددات على أحد المواطنين المقيدين بمنظومة الدعم السلعي، سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف "إيصال صرف السلع أو الخبز"، ثم سيتم إدراج هذه الفئات، وسبب الاستبعاد على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين "www.tamwin.com.eg"، مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يومًا بدءًا من تاريخ الاستبعاد وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها.

5 - كيف تقديم تظلم لمن سيتم تحديدهم كغير مستحقين؟

في حالة ظهور إشارة على بون صرف السلع أو الخبز، يجب أن يزور المواطن الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية "www.tamwin.com.eg"، عبر إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، ورقم البطاقة الذكية وتقديم تظلم.

6 - وعن المستندات المطلوبة للتظلم؟

قال وزير التموين، إنه سيتم تلقي تظلمات المواطنين ممن سيتم حذفهم وفقا للمحددات الـ5، عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر، مضيفًا أنه على المتظلم لأي محدد، أن يزور الموقع من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية ورقم البطاقة الذكية، وتقديم تظلم بلا مستندات.

وأوضح وزير التموين، أن الوزارة سوف تستعلم بدورها - بعد تلقي التظلم - عن حقيقة سبب التظلم، على أن تعيد التواصل مع المواطن في حالة الحاجة إلى أي مستند.

7 - هل سيتم المساس بأصحاب المعاشات؟

أكد الدكتور علي المصيلحي، أن معايير الحذف من الدعم لن تمس أصحاب المعاشات إطلاقًا، مردفًا:"أي حد من أصحاب المعاشات مش هيتلمس".

8 - هل سيتم الاعتماد على معيار الحيازة في تحديد غير المستحقين؟

قال الدكتور علي المصيلحي، إنه سيتم استبعاد حائزي الأراضي التي تقدر مساحتها بـ 10 أفدنة أو أكثر، إلا أنه لن يتم البدء في الاعتماد على معيار حيازة الأراضي خلال المرحلتين الأولى والثانية.

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