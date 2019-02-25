بالصور- 500 عامل تقدموا في اليوم الأول لقبول طلبات العمل بإحدى دول الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الاثنين، تقدم نحو 512 عاملًا في اليوم الأول لفتح باب قبول طلبات 50 عامل إنتاج من راغبي العمل في إحدى شركات المباني، بإحدى دولة الخليج، حيث يستمر حتى الخميس المقبل، يعقب ذلك اختبارات القبول من قبل لجنة من شركة دولة العمل بحضور مسئولي التشغيل في الوزارة.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، في وقت سابق أن الراتب الشهري لشغل هذه الوظيفة بعملة دولة العمل يوازي 8 آلاف و600 جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافي، وتذكرة السفر، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أن الشركة الطالبة لا تشترط في المتقدم مؤهل بخبرة أو بدون، بحيث لا يزيد السن عن 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر ساري مدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضح فيها رقم الهاتف.

وأشار إلي أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.