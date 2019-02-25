أخبار مصر | حواس يكشف: "أبو الهول" صخرة صماء وبه 4 سراديب وهو الملك خفرع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حواس يكشف: "أبو الهول" صخرة صماء وبه 4 سراديب وهو الملك خفرع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عالم الآثار المصرية المعروف الدكتور زاهي حواس، عن أن تمثال أبو الهول يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثاني، وأنه صخرة صماء بلا تجاويف عدا السراديب الموجودة أسفل منه.

وعن الأنفاق الموجودة تحت أبو الهول، قال "حواس" إنه اتضح لنا بالفعل ومن خلال دراسة أبو الهول أنه يوجد به أربعة أنفاق، ولكل نفق أو سرداب قصة، حيث يوجد السرداب الأول أعلى ظهر التمثال، وكان قد قام بحفرة المهندس الفرنسي «بيرنج» عام 1937 خلف رأس أبو الهول، وكان ذلك بحثًا عن كنوز داخل جسم التمثال.

وكشف حواس أنه قام بإعادة تنظيف هذا السرداب، وكان أهم ما عثر عليه بداخله جزءا من رداء الرأس الخاص بأبو الهول.

أما السرداب الثاني فإنه يوجد بالجانب الشمالي من التمثال، ولا يمكن رؤيته الآن، حيث تم إغلاقه بواسطة الأثرى الفرنسي "بارثر" ويتردد أنه يحتوى على كنوز وآثار.

أما السرداب الثالث فيوجد خلف "لوحة الحلم"، حيث قام المغامر الإيطالي كافجليا في أوائل القرن التاسع عشر، بالحفر أسفل صدر أبو الهول حيث عثر على لوحة الحلم تغطي فجوة عمقها ثلاثة أمتار.

وعن السرداب الرابع قال حواس أنه يقع عند مؤخرة أبو الهول ويدخل إلى جسم التمثال، ويفتح على مستوى الأرض بالجهة الشمالية للمؤخرة، ويلتف عند بداية الذيل.

جاء ذلك خلال مرافقة حواس لوفد أمريكي رفيع رفيع المستوي لمثقفين وأدباء وأساتذة جامعات وشخصيات عامة في منطقة الأهرامات، زيارتهم لتمثال أبو الهول.

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يذكر أن أهرامات الجيزة تقع على هضبة الجيزة في محافظة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل، بنيت قبل حوالي 25 قرنا قبل الميلاد، ما بين 2480 و2550 ق، م وهي تشمل ثلاثة أهرام هي خوفو، خفرع ومنقرع.

ومصر بها عدد كبير من الأهرامات، وأشهرها أهرامات الجيزة الثلاثة، والتي هي عبارة عن مقابر ملكية كل منها يحمل اسم الملك الذي بناه وتم دفنه فيه، والبناء الهرمي هنا هو مرحلة من مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة.

فقد بدأت بحفرة صغيرة تحولت إلى حجرة تحت الأرض ثم إلى عدة غرف تعلوها مصطبة، وبعد ذلك تطورت لتأخذ شكل الهرم المدرج على يد المهندس ايمحوتب وزير الفرعون والملك زوسر في الأسرة الثالثة.

وتلا ذلك محاولتان للملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة لبناء شكل هرمي كامل. ولكن ظَهْر الهرمين غير سليمي الشكل. وهما يقعان في دهشور أحدهما مفلطح القاعدة والآخر اتخذ شكلًا أصغر يقارب نصف حجم الأوّل. واستطاع المهندس هميونو مهندس الملك خوفو أن ينجز الشكل الهرميّ المثالى وقام بتشييد هرم خوفو بالجيزة على مساحة 13 فدانًا وتبع ذلك هرما خفرع ومنقرع.

أما عن فكرة الهرم تحديدًا فقد ارتبط الشكل الهرمي لديهم بفكرة نشأة الكون واعتقدوا كذلك طبقًا لبعض كتاباتهم ونصوصهم الدينية أن الهرم وسيله تساعد روح المتوفى في الوصول إلى السماء مع المعبود رع، ويمكن أن نرى أحيانا أشعة الشمس بين السحاب وهي تأخذ الشكل الهرمى أيضًا وكانت كذلك من ضمن هذه الوسائل الكثيرة التي يمكن أن تساعدهم في الصعود إلى السماء.

نرى أيضا الشكل الهرمي أعلى المسلات وبعض المقابر الصغيرة للأفراد في جنوب مصر، حتى عندما فكر ملوك الدولة الحديثة في بناء مقابرهم في البر الغربي في وادي الملوك ونقرها في باطن الجبل لحمايتها من السرقة لم يتخلوا عن الشكل الهرمي والذي كان ممثل في قمة الجبل نفسه وبشكل طبيعي.