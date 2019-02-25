أخبار مصر | اليوم.. ختام أعمال القمة "العربية - الأوروبية" بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ختام أعمال القمة "العربية - الأوروبية" بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم القمة العربية الأوروبية، أعمالها مساء اليوم في شرم الشيخ، تحت شعار "الاستثمار فى الاستقرار".

وانطلقت الأحد، أعمال القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ويشارك في أعمال القمة العربية الأوروبية 74 وفدًا من رؤساء وزعماء الدول الأوروبية والعربية، على مدار يومين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة بحضور زعماء دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من زعماء الدول العربية، وذلك تحت شعار "الاستثمار في الاستقرار".

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وفيما يلي نص كلمة الرئيس:

"أصحاب الجلالة والفخامة والسمو.. ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية الصديقة، فخامة الرئيس/ دونالد توسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، معالي السيد/ أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، معالي السيد/ جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، السيداتُ والسادة.

أرحب بكم في بقعة غالية من أرض مصر، مدينة السلام.. شرم الشيخ، التي تجسد اقتناعا مصريا راسخا وعملا دؤوبا، نحو تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. كما تجسد هذه المدينة الآمنة، التي يزورها ويختلط فيها مواطنو كافة دول العالم، أسمى قيم التعايش والتعارف والمحبة، التي كان شاهداً عليها ما احتضنته هذه المدينة، من ملتقيات تاريخية ومؤتمرات متعددة، سعت كلها إلى تعزيز الروابط الإنسانية، وصولاً إلى ما نصبو إليه جميعاً، من إرساء السلام والإخاء بين بني البشر.

كما أنه من دواعي سروري، أن تستضيف مصر أول قمة عربية أوروبية، وهذا ليس بغريب على مصر، التي شهد تاريخها على مدار آلاف السنين، امتزاجا فريدا بين الحضارات وتفاعلا ندر نظيره بين الشعوب.