انت الان تتابع تيريزا ماي تستغل قمة شرم الشيخ للتفاوض حول بريكست ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إنه بالرغم من أن القمة العربية الأوروبية التي بدأت اليوم الأحد، في شرم الشيخ ليست أساسًا قمة "للبريكست"، لكنها ستكون فرصة سانحة للتشاور مع القادة الأوروبيين بهذا الشأن، مضيفة في تصريحات صحفية بشرم الشيخ اليوم، أنها زارت بروكسل برفقة وزراء حكومتها الأسبوع الماضي، موضحة أن فريقها المعنى بالبريكست، سوف يعود مجددا إلى بروكسل الثلاثاء المقبل، مؤكدة: "أننا نسعى للتعامل مع هذا الموضوع الذي أثاره البرلمان، للتأكد من أن دعم إيرلندا الشمالية لا يمكن أن يكون لأجل غير مسمى".

وأكدت رئيسة الوزرءا البريطانية: "لن نتمكن من إجراء تصويت في البرلمان على اتفاق بريكست هذا الأسبوع"، لكنها تعهدت بأن يحدث ذلك بحلول 12 مارس المقبل، موضحة "لا يزال تقديرنا أنه سنخرج من الاتحاد الأوروبي باتفاق في 29 مارس المقبل، وهذا ما نعمل من أجله".وصلت ماي، إلى مطار شرم الشيخ، مساء الأحد، لحضور القمة