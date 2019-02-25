شكرا لقرائتكم خبر عن فى 8 شهور زواج.. عصام يحاول الانتحار 3 مرات ويؤكد: كيد النسا يورث الكفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقف عصام طاهر أمام محكمة الأسرة بزنانيرى يشتكى ما حدث له من قبل زوجته التى وصفها بـ"المفترية"، وهو فى حالة من انهيار كامل، بعد أن سلبت زوجته التى أحببها قبل الزواج عقله، وسرقت كل ممتلكاته.

ووصف الزوج الذى يبلغ من العمر 30 عام حياته قائلا: "عشت برفقتها صابر ومحتسب، وفى الأخير ألقتنى فى الشارع، واستحوذت على كل ما أملك، وجعلتنى أفترش الأرض، ولا أملك قوت يومى.. منها لله وصل الأمر بيها أنها تضربنى والدتى، وجعلتنى أفقد رجولتى أمام الجميع بعد إهاناتها المتكررة ضدى".

ويضيف عصام الذى وقع فى يد سيدة لا ترحم: تفننت فى تعذيبى وجعلتنى أندم على زواجى منها بعد أن ارتكبت أكبر خطأ فى حياتى، وعشت فيهم أسود أيام حياتى، وأدركت أن كيد النسا يورث الكفر لأقدم على الانتحار 3 مرات طوال 8 شهور مدة زواجنا.

وأضاف الزوج فى حالة هسترية أمام المحكمة، متوسلا أن ترحمه من بطش الزوجة: "كانت توقظنى فى عز الليل لكى تتخانق معى دون أى سبب ورغم كل الوسطاء التى حاولوا أن يصلحوا بيننا لم يفلح أى منهم فى أن يعيدها لعقلها".