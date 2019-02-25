شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد اليوم صب خرسانة أطول برج فى إفريقيا بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، اليوم الأثنين، عملية صب الخرسانة الخاصه بأطول برج فى إفريقيا بمنطقه المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعقب ذلك توجه رئيس الوزراء لمحافظة السويس فى زيارة تفقدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية .