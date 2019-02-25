شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يزور اليوم محافظة السويس لمتابعة المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الأثنين محافظة السويس ، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بها. وكان رئيس الوزراء قد زار مؤخرا محافظة أسوان يرافقة وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة ، وتابع خلال الزيارة المشروعات بالقطاع الصحي والتعليمي .

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