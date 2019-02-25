"نجلاء" تطلب الخلع: "عايزني أغسل رجله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "نجلاء ف." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة: "بعمل كل حاجة يطلبها.. بسب عاوزني أغسله رجله ودا ميرضيش ربنا".

تزوجت "نجلاء" 33 سنة، من "إسماعيل س." 39 سنة، عامل، زواجًا تقليديًا، تقول في دعوها إن والدها وافق سريعًا على الخطبة والزواج، وبعد عدة أشهر انتقلا سويًا لعش الزوجية وخلال سنة ونصف زواج لم يرزقا بطفل.

قالت الزوجة في دعواها: "من اليوم الأول لزواجنا حاولت أن أحبه لكني فشلت"، وقررت الزوجة التعامل معه بالحسنى والعمل على إسعاده، بحسب أوراق الدعوى.

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"طلبات كتيرة وغريبة.. وبحس إني خدامة".. تشير الزوجة إلى أنه عقب مرور فترة من زواجها أحست أنها خادمة وليست زوجة بدء من طلبات زوجها إلى طلبات والدته، ووافقت على خدمتها لكبر سنها، فلم يراعى شعورها وجعلها آخر اهتماماته ويرفض الحديث إليها.

وفي أحد الأيام قررت الزوجة الانفصال بعدما عاد زوجها من العمل وأحضرت له الطعام، ففوجئت به يطلب منها: "قومي أغسلي رجلي بدل ما انتي قاعدة".

قالت الثلاثينية إنها تشاجرت مع زوجها وطالبته بالطلاق لكنه رفض، فأهانها وطردها من المنزل.

ولجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب الخلع من زوجها في دعوى حملت رقم 4256 لسنة 2018 ومازالت الدعوي منظورة أمام المحكمة.​