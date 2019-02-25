أخبار مصر | اليوم.. إعادة محاكمة متهمي "العائدون من ليبيا" واستكمال خليتي "حلوان والجيزة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعادة محاكمة متهمي "العائدون من ليبيا" واستكمال خليتي "حلوان والجيزة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا، من بينهم اثنين صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقًا بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا" بمعهد أمناء الشرطة.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" خليتي حلوان والجيزة"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

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