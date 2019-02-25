انت الان تتابع رئيس المجلس الأوروبي: تغير المناخ يهدد الشعوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السيسي ودونالد توسك

قال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي بالقمة العربية الأوربية، مساء اليوم الأحد، إن التقارب فيما بين الدول العربية والأوروبية يتطلب من الجميع أن يواجهوا التحديات المشتركة وأن يغتنموا الفرص الحقيقية، مشيرًا إلى أنه "على الرغم من الاختلافات الموجودة فيما بيننا إلا أن هناك طريقتين للتعايش؛ التعاون أو النزاع"، مؤكدًا أن الجانب الأوروبي يختار التعاون، معربًا عن سعادته لتواجده بمدينة شرم الشيخ، التي يجتمع بها القادة الأوروبيون لأول مرة بهذا الشكل، للتعبير عن الحاجة إلى مزيد من الشراكة القوية بين الجانبين في الوقت الراهن.

وقال توسك إن تغير المناخ يعد تهديدًا مباشرًا لجميع الشعوب، داعيًا إلى ضرورة العمل وبذل الجهد من أجل معالجة الأمور وفقًا لاتفاقية باريس، مؤكدًا على ضرورة أن يكون الشباب مركزًا لجهود الدول من أجل تطبيق أجندة 2030 ومنع النزاعات واستدامة السلام وبناء القدرة على الرفاهية، مطالبًا بضرورة تمكين الشباب لكي