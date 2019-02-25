انت الان تتابع «الصيادلة»: انتصرنا.. واجتماع عاجل لفتح باب الترشح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن الدكتور عمرو زكريا أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، ان مجلس نقابة الصيادلة، سيدعو إلى اجتماع عاجل، لفتح باب الترشح للانتخابات من جديد، بعد حكم محكمة القضاء الإداري اليوم، بوقف إجراء الانتخابات لبطلان بعض الإجراءات، مشددا في بيان، على أن النقابة ستسعى إلى إجراء انتخابات التجديد النصفي في أقرب وقت، مع مراعاة صحة الإجراءات التي تتعلق بالعملية الانتخابية والتي أشار إليها الحكم الصادر، إذ أكد أن الحكم أنصف نقابة الصيادلة بل منظمات المجتمع المدنى بأكملها، بعد التأكيد على رفض الحراسة القضائية على النقابة، والسير في إجراءات الانتخابات.

وقال الدكتور أحمد أبودومة المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أن حكم القضاء الإداري، يرسي مبدأ عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية، وهو "ما ينتصر لمناخ الحرية والديمقراطية الذي تعيشه مصر، في احترام لمواد الدستور".وأكد في بيان اليوم، أن جموع صيادلة مصر على اختلاف توجهاتهم، كانوا ضد الحراسة عدا

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