شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 25 فبراير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل لليوم الثاني فعاليات القمة العربية الأوروبية بمدينة شرم الشيخ تحت شعار «في استقرارنا نستثمر» بحضور رؤساء دول وحكومات 50 دولة عربية وأوروبية.

تبدأ الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زيارة للعاصمة الكورية الجنوبية للترويج للاستثمار في مصر.

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تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة إعادة إجراءات محاكمة 14 متهمًا من بينهم اثنان صدر ضدهما حكم بالإعدام شنقًا بالقضية المعروفة إعلامياً بـ«العائدون من ليبيا» بمعهد أمناء الشرطة.

تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خليتي حلوان والجيزة»، التي أسفرت عن استشهاد ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان. بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

توقع وزارة البيئة اتفاقية تعاون مع اتحاد بنوك مصر بشأن تفعيل مبادرة الحفاظ على البيئة لعدد 15 منطقة عشوائية في حلوان بهدف توفير شتى أنواع الدعم المادي والتقني والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير العشوائيات.