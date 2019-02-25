أخبار مصر | الأربعاء المقبل.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء المقبل.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلقى البابا تواضروس عظته الأسبوعية مساء الأربعاء المقبل من كنيسة مارمرقس بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد، على أن يترأس صلوات القداس الإلهى صباح الخميس ويدشن كنيسة أبو سيفين.

وخصصت الكنيسة دعوات للشعب على أن يسجل الراغبون فى الحضور أسمائهم فى مقر المطرانية من اليوم حتى الثلاثاء بواقع فرد واحد فقط عن كل أسرة.

وأعلنت كنائس بورسعيد ضرورة الالتزام بإجراءات الأمن والتفتيش حتى انتهاء الزيارة.