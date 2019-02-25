أخبار مصر | أبرزها صرف مكافأة 2017 وعلاوة 2008.. 8 مطالب أساسية لـ"عمال عمر أفندي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها صرف مكافأة 2017 وعلاوة 2008.. 8 مطالب أساسية لـ"عمال عمر أفندي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم أعضاء اللجنة النقابية الإدارية للعاملين بشركة عمر أفندي، اجتماعا لمناقشة المشاكل التي تتعرض لها اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة، منذ تشكيلها من قبل النقابة العامة للعاملين بالتجارة، وذلك بمقرها، بحضور لفيف من موظفي الشركة والذي يمثلون جميع القطاعات.

وأكد الحضور على شرعية اللجنة الإدارية المشكلة بالقرار الصادر من النقابة العامة للعاملين بالتجارة، برقم 46 لسنة 2018، مطالبين بضرورة عقد لقاء مع رئيس مجلس إدارة الشركة عقب عودته من وجه قبلي، بحضور ممثلا من النقابة العامة للعاملين بالتجارة، لحل جميع المشاكل العمالية المتراكمة من فترة طويلة، ومنها:

1- صرف باقي مكافأة ميزانية 2017، والتي تم إقرارها فبراير 2018، والتي حققت الشركة فيها خفض في الخسائر، وذلك بقيمة شهرين لجميع العاملين.

2- صرف الأثر الرجعي لعلاوة 2008 للذين وقعوا على نموذج التنازل، وخاصة من وافتهم المنية بعد تسليم نموذج "حق الوارثة".

3- تنفيذ الأحكام الصادرة لعدد من العاملين بأحقيتهم في علاوة 2008 وفق تواريخ الأحكام وتنفيذ منطوق الأحكام كما وردت مع مراعاة الظروف المرضية من خلال لجنة وليس وفق أهواء موظف مهما كان منصبه، مع مطالبة الإدارة بتخصيص مبلغ 250 ألف جنيه شهريا لسداد الأثر الرجعي للأحكام، وبخاصة مع ارتفاع المبيعات الشهرية لمستوى 28 مليون شهريا، بالإضافة لنجاح خطة تأجير مساحات بالفرع.

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4- نظرا لتدني مستوى الأجور بالشركة، يتم مراجعة منظومة العلاج التكافلي باسترداد قيمة "نسبة مساهمة الموظف" في التحاليل والأشعة.

5- تنفيذ خطة ترقيات والدرجات، وبخاصة مع ما يحدث من تعيينات جديدة بعقود مدير تسويق، 6 آلاف جنيه، ونسبة من المبيعات بفرعي أحمد عرابي، وروكسي.

6- مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية عند نقل الموظفين.

7- مشاركة ممثل اللجنة النقابية في إعادة الهيكلة التي يتم دراستها للشركة بتكليف من وزارة قطاع الأعمال.

8- التعاون التام مع اللجنة النقابية الإدارية بروح من الود ولصالح المصلحة بين العمال والشركة.