أخبار مصر | "المرور" تقدم مجموعة من النصائح لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة والعواصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المرور" تقدم مجموعة من النصائح لقائدي السيارات للتعامل مع الشبورة والعواصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من النصائح لقائدي السيارات، خصوصًا مع تعرض البلاد اليوم الإثنين، لشبورة مائية في الصباح الباكر وعواصف ترابية.

وشملت تحذيرات وإرشادات "المرور" ما يلى:

السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المسَّاحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم.

Advertisements

عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة.

عدم السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة.

تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى.

عدم السير بسرعات عالية والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق.

عدم السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية.

استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية.

التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة.