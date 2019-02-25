مصر | "سناء" تطلب الخلع من زوجها: "بيصورني في أوضاع مخلة مع أشخاص لابتزازهم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سناء" تطلب الخلع من زوجها: "بيصورني في أوضاع مخلة مع أشخاص لابتزازهم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت مواطنة تدعى سناء الخلع من زوجها، وقالت فى دعواها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، إن زوجها يصورها مع أشخاص ويبتزهم بعدها للحصول على الأموال.

وقالت: "شقيقي أجبرني على الزواج من مسجل خطر معروف بسمعته السيئة ونصبه على العديد من سكان المنطقة مقابل حصوله منه 15 ألف جنيه".

وتابعت: "منذ أن توفيت والدتى ظل أخى يعنفنى ويعايرنى بسبب إنفاقه علىَّ ويحاول أن يدفعنى للقبول بأى وظيفية حتى وأن كانت غير أخلاقية وعندما تصديت له وشكوته لبعض أقاربنا جن جنونه وأقسم على أن يزوجنى".

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وأضافت: "جاء لى بصديقه وخيرنى بين ترك المنزل والعيش فى الشارع أو الزواج منه فقبلت وأنا أعلم سبب إصراره حيث سمعت ورأيت تفاوضه مع العريس على تزويجى له مقابل حصوله منه على 15 ألف جنيه، وبالفعل زوجته ومكثت أول 3 شهور أنفق على المنزل بعد أن قبلت وظيفة بائعة فى محل".

واستطردت: "سرعان ما كشفت مخطط زوجى وشقيقى ومحاولتهما إجبارى على العمل الحرام وتصوير فيديوهات مخلة وهنا هربت من المنزل فى الساعة 3 فجرًا وأنا فى حالة هستيرية بعد أن هددتهما بمحاولة قتل نفسى بسكين".

وتابعت: "تزوجنى من أجل أن يتاجر فى شرفى ويصورنى مع أشخاص ويبتزهم بعدها للحصول على مبالغ مالية كما كان يفعل مع زوجته الأولى".