رئيس الاتحاد الأوروبي: التعاون هو سبيلنا ضد الإرهاب

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كلاوس يوهانيس
وجه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، رئيس الاتحاد الأوروبي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، على حسن الاستقبال في مصر، على خلفية المشاركة في القمة "العربية - الأوروبية"، وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، موجهًا حديثه للسيسي، ودونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي: "أنه لشرف لي أن أمثل أمامكم في الاجتماع الأول، حيث إنه يشكل أهمية خاصة ويأتي في وقت يتسم بالفرص والتحديات الكثيرة"، مؤكدًا أننا بحاجة لشراكة أوروبية - عربية قوية لمواجهة التحديات المشتركة.
وأضاف يوهانيس، أن الهجرة تمثل تحديًا كبيرًا ويجب مواجهة جذور هذه المشكلة، مضيفًا: "التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في الحرب ضد الإرهاب أمر ضروري، والمناطق العربية والأوروبية متداخلة وتحتاج لشراكة قوية لحل المشكلات المشتركة، والسعي للتكامل بين الدول العربية والأوروبية، وأثبتنا أن التحديات
وانطلقت اليوم، في مدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد على مدار يومين، وتوافد القادة والزعماء المشاركين في القمة التي من المنتظر أن تركز على ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتطورات الإقليمية، وكذلك العلاقات المشتركة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فضلاً عن بحث النزاعات المسلحة في المنطقة العربية.
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