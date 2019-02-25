شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: التوزيع الجغرافي للسجناء «يعاقب الأهالي» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب البرلماني عاطف مخاليف إن مشروع القانون الذي تقدم به لإضافة مادة إلى قانون تنظيم السجون، يسمح بوجود السجين في أقرب سجن من محل إقامته.
وأضاف في مداخلة لبرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنه يتلقى العديد من الشكاوى من أهالي سجناء يطالبون بنقل أبنائهم إلى مناطق قريبة من محال إقامتهم.
وأوضح أن «التوزيع الجغرافي للسجناء يعقاب الأهل»، مشيدًا بالتعديلات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل انعقاد مجلس النواب على قانون تنظيم السجون.
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