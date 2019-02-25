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وزير الأوقاف وخالد الجندى والجفرى يحاضرون بأكاديمية الدعاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاضر عدد من العلماء بالأكاديمية العالملية لتدريب الدعاة باللغات والتابعة لوزارة الأوقاف، بداية من اليوم الاثنين، وعلى مدار الأسبوع بمقرها بمدينة 6 أكتوبر.

 

ويضم جدول محاضرات أكاديمية الدعاة العالمية للغات، محاضرة للشيخ الحبيب على الجفرى، حول البناء الفكرى والروحى للأئمة والدعاة، ومحاضرة للشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن كتاب الكليات الست.

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كما يحاضر الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق عن وسائل تطبيقية لعمل الداعية والإعلام، ومحاضرة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن معركة البقاء وتحديات البناء.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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