شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السنغال: الانتخابات تسفر عن إعادة انتخاب الرئيس سال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد ديون رئيس وزراء السنغال إن الرئيس ماكي سال فاز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد بحصوله على 57 في % على الأقل من الأصوات، حتى مع إعلان المعارضة أن النتائج الأولية أظهرت أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية. وقال ديون للصحفيين مستشهدا أيضا بالنتائج الأولية "علينا تهنئة الرئيس على إعادة انتخابه في الجولة الأولى". ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية بحلول يوم الجمعة على الأكثر، على أن تجرى جولة إعادة بين أكثر مرشحين اثنين حصلا على أصوات في 24 مارس، إذا لم يضمن أي مرشح الحصول على أغلبية.

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