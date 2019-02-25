شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. النجم المصرى رامى مالك على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل إلي السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار النجم المصرى رامى مالك، وهو النجم الذي ينافس علي جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم bohemian rhapsody، حيث يتنافس مع الممثل برادلى كوبر المرشح لنفس الجائزة عن فيلمه a star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمه vice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمه green book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمه at eternitys gate.

ويقدم اليوم عدد من النجوم استعراضات غنائية خلال الحفل، ومن أبرزهم النجمة جنيفر هيدسون وجيليان ويلك وديفيد رولينجس، كذلك فرقة الروك الشهيرة Queen وآدم لامبرت سيقدمون فقرة غنائية ضمن خطة الحفل، وذلك دعما لفيلم Bohemian Rhapsody، كذلك النجمة العالمية بيت ميدلر ذات الـ73 عامًا ستقدم بحفل الأوسكار أغنية The Place Where Lost Things Go من فيلم Mary Poppins Returns والأغنية قدمتها النجمة إيميلى بلانت فى الفيلم، لكنها لا تريد أن تقدمها على المسرح بالحفل، أما النجمة العالمية ليدى جاجا فستقدم أغنية SHALLOW مع نجم هوليوود الشهير برادلى كوبر، وضمن الفقرات الغنائية النجمة الأمريكية جنيفر هيدسون.

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