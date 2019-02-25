شكرا لقرائتكم خبر عن مع الأوسكار "الكل كسبان" وإن لم يفز بتمثال المجد.. إليك قائمة هدايا الخاسرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعتقد أن من لم يحصل على تمثال المجد، فى حفل توزيع جوائز الأوسكار، هو فنان خاسر؟، بالطبع نعم، ولكن ماذا لو علمت بأن جميع الفنانين المرشحين للحصول على جائزة الأوسكار، فائزون؟.

لا يقتصر الفوز فى حفل جوائز الأوسكار على يفوز بالتمثال فقط، فكون الفنان أو الفنانة مرشحة للحصول على التمثال هو فوز باللقب، ناهيك عن قائمة الهدايا، التى يحصل عليها من نطلق عليهم الخاسرون.

قائمة هدايا الهدايا الخاسرون فى حفل جوائز الأوسكار

فى كل عام يحصل المرشحون للفوز بجائزة الأوسكار، على قائمة من الهدايا، حتى وإن لم ينالوا تمثال المجد، ففى العام الماضى، 2018، حصل المرشحون على الآتى:

رحلة فاخرة لمدة 12 ليلة فى زنجبار، وتبلغ تكلفة الفرد الواحد فى الليلة 11 ألف دولار

رحلة 6 ليال فى هاواى تقدر قيمتها المادية بـ30 ألف دولار

ليلة فى منتجع Avaton Luxury Villas فى اليونان، وتقدر القيمة المالية لليلة الواحدة 460 دولار.

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جلسة مساج وعناية بالبشرة بقيمة ألف دولار.

جلسات لياقة مع مدرب المشاهير أليكسيس سيلتزكى

مجموعة مكياج من علامة Blush & Whimsy

أما فى عام 2017، فحصل الخاسرون فى حفل جوائز الأوسكار، على حقيبة هدايا، تقدر قيمتها المادية بـ100 ألف دولار.

وفى عام 2016، قدرت القيمة المادية لحقيبة الهدايا بـ232 ألف دولار. وكان من بين الهدايا رحلة إلى اليابان بقيمة 54 ألف دولار.

بعد أن علمت بهذا، فمن الذى تتوقع أنه سوف يحصل على حقيبة الهدايا فى حفل جوائز الأوسكار لعام 2019 إذا لم يفز بتمثال المجد؟