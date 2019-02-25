أخبار مصر | أيسر أحمد متحدثًا لـ"القومية للإنفاق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيسر أحمد متحدثًا لـ"القومية للإنفاق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين المهندس أحمد فودة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانفاق، المهندس أيسر أحمد رأفت متحدثا إعلاميًا للهيئة، خلفا للمهندس حسن توفيق.

ويعتبر المهندس أيسر، رئيس لتنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، وسيظل مستمرا في منصبه بجانب قيامه بمهام المتحدث الإعلامي.

جدير بالذكر أن المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو تمتد من محطة هارون بمصر الجديدة في مسار نفقي حتى محطة النزهة 1 بطول 5.15 كم ثم في مسار علوي حتى محطة السلام (المستشار عدلي منصور) بالقرب من موقف العاشر بطول 6.37 كم، وفرعة أخرى من محطة هارون حتى صالة الركاب 3 بمطار القاهرة في مسار نفقي بطول 6.65 كم ليصل إجمالي طول المرحلة إلى 18.17 كم، وعدد 15 محطة.

ويبلغ طول الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو 7.5 كم، ويشمل محطات "النزهة، هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب، وعدلي منصور"، ويشمل أيضا الورشة الرئيسية، للخط الثالث، والتي تبلغ مساحتها 65 فدانا، وتُعد أكبر ورشة في إفريقيا بينما المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى "الكيت كات" غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة، منوها إلى أنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات)، وسيتم افتتاحه في ديسمبر 2021، و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6،6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية و4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) وسيتم افتتاحها في يونيو 2022، والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول 7،1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة وسيتم افتتاحها في نوفمبر 2022، وتبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو نحو 44.5 مليار جنيه.

كما تــم استبدال منطقة الورشة الجسيمة للخط الثالث لتكون بشرق القاهرة عند نهاية المرحلة الرابعة بأرض مصنع 81 الحربى الصحراوية بدلًا مـن الأرض الزراعية بمنطقة غرب الطريق الدائرى بجوار محور روض الفرج موفرة حوالى 115 فدان من الأراضى الزراعية على ان يتم إنشاء محطة تبادلية لوسائل النقل المختلفة مع خط المترو بشرق القاهرة لخدمة المدن الجديدة ( العاشر من رمضان - الشروق - بدر - العبور ).