أخبار مصر | مفاجأة تنتظر أصحاب المعاشات بعد قرار "الإدارية العليا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة تنتظر أصحاب المعاشات بعد قرار "الإدارية العليا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات، إن حكم القضاء بتأييد أصحاب المعاشات في إضافة 80% من آخر 5 علاوات سينطبق على كل من خرج للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006.

كما أشار رئيس النقابة العامة للمعاشات إلى أن عدد أصحاب المعاشات يصل إلى 9.3 مليون والمستفيد من الحكم من 2.5 إلى 2.8 مليون، مؤكدًا بأن الزيادة المتوقعة بعد إضافة 80% من آخر 5 علاوات تصل إلى 300 جنيه.

في حين قال البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إنه منذ عدة سنوات وأصحاب المعاشات يقفون أمام المحاكم للبحث عن حقوقهم، مشيرًا إلى أن حكم الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات، حكم تاريخي.

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وأشار "فرغلي"، إلى أن هذا الحكم أعاد الفرحة والبسمة لملايين من أصحاب المعاشات، منوها بأن التضخم وارتفاع الأسعار كان سببا في شعور أصحاب المعاشات بعدم جدوى العلاوة.

كانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، نائب رئيس مجلس الدولة قضت، اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.