أخبار مصر | تحذير عاجل منذ قليل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم: "خلوا بالكم"

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم الإثنين، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، دافئ على شمال الصعيد، حار على جنوب البلاد، وذلك خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلا.

وأوضحت، الهيئة عبر صفحتها على "فيس بوك"، أن الرؤية ستقل بسبب الشبورة المائية على شرق البلاد كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وغرب البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق جنوب سيناء، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد وتمتد للقاهرة وشمال الصعيد.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة تشهد اليوم ارتفاع بمعدل 4 درجات، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 26 درجة.

وأشار "عبدالعال"، إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح مثير للأتربة ولن يصل لحد العاصفة وستستمر تلك الحالة حتى نهاية الأسبوع، منوها بأن درجات الحرارة ستنخفض يوم الثلاثاء مرة أخرى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة

القاهرة 11 22

شبين الكوم 10 21

طنطا 10 22

دمنهور 08 21

الإسكندرية 08 21

بلطيم 08 21

مطروح 07 20

السلوم 07 22

سيوة 05 23

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

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الزقازيق 09 21

الاسماعيلية 08 23

السويس 08 22

العريش 08 20

رفح 07 20

رأس سدر 10 22

نخل 02 20

نويبع 14 23

طابا 12 21

كاترين -01 16

الطور 12 23

شرم الشيخ 14 24