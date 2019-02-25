انت الان تتابع السيسي لشعوب المنطقة: لا تلتفتوا إلى دعاة الكراهية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
السيسي
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بنهاية كلمته بالقمة العربية الأوروبية المنعقدة حاليًا في شرم الشيخ، على توجيه حديثه إلى كل شعوب المنطقة المحبة للسلام، قائلًا: "أيتها الشعوب العظيمة المحبة للسلام أوجه لكم من هذه القمة رسالة حب وتأخي، داعيًا إياكم إلى عدم الالتفات إلى دعاة الفرقة والكراهية أو لهؤلاء الذين يحاولون شيطنة الغير عبر وضعهم في قوالب أو إدعاء الأفضلية بناء على عرق أو جنس أو دين، فإن كل فرد منا على اختلافه يسعى لعالم أفضل له، وللأجيال من بعده، وما من سبيل لذلك إلا من خلال التعاون والتعلم من الآخر".
وأضاف الرئيس السيسي: "دعونا ننطلق نحو رحاب أوسع من العلم المشترك مستندين إلى قيم حضارتنا الإنسانية وإلى يقيننا في وحدة مصير البشر". وانطلقت اليوم، في مدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد على مدار يومين، وتوافد القادة والزعماء المشاركون في القمة التي من المنتظر أن تركز على ملفات
وأضاف الرئيس السيسي: "دعونا ننطلق نحو رحاب أوسع من العلم المشترك مستندين إلى قيم حضارتنا الإنسانية وإلى يقيننا في وحدة مصير البشر".
وانطلقت اليوم، في مدينة شرم الشيخ أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد على مدار يومين، وتوافد القادة والزعماء المشاركون في القمة التي من المنتظر أن تركز على ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتطورات الإقليمية، وكذلك العلاقات المشتركة سياسيا وأمنيا واقتصاديا، فضلاً عن بحث النزاعات المسلحة في المنطقة العربية.
وشهدت مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة قبل انطلاق أعمال القمة أمنيًا وصحيًا وإعلاميًا، ودفعت وزارة الداخلية بتشكيلات أمنية بكل مداخل ومخارج محافظة جنوب سيناء، لمنع أي عناصر مندسة من التسلل إلى مدينة السلام.
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