نائب محافظ القاهرة: إنشاء سوق صينى بالسلام أول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه سيتم إنشاء سوق صينى بحى السلام أول، بالتعاون مع الجانب الصينى.
وفى السياق ذاته أوضح اللواء خالد شحاتة رئيس حى السلام أول، أن الوفد الصينى أجرى زيارة ميدانية للمكان المقترح لإنشاء السوق.
وأضاف رئيس الحى، أن السوق المقترح إنشاؤه هو أحد المشروعات التى اقترحها الحى بعد لقاء مع الوفد الصينى، لافتًا إلى أن كل الأطراف أبدت سعادتها بعد زيارة مقر المشروع.
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