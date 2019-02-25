شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 3 رحلات عن مواعيد الإقلاع المقررة بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وسوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول.

وقال مصدر، أن رحلة الخطوط السعودية 316 المتجهة إلى المدينة تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 695 ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب أعمال الصيانة.

وأضاف المصدر، أن رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت، تأخرت ساعتين لانخفاض مستوى الرؤية على المهبط بمطار الوصول.