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وزير الرياضة يلتقى طلاب جامعة عين شمس فى لقاء مفتوح غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف جامعة عين شمس، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، غدا الثلاثاء، وذلك فى لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح، سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

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ويأتى اللقاء أيضا تحت إشراف الدكتور تامر عبد المنعم راضى، مستشار نائب رئيس الجامعة، وسمير عبد الناصر، أمين عام جامعة عين شمس.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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