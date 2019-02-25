"الروتاري" يحتفل بمرور 90 عامًا على العمل الخدمي في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تصوير- روجيه أنيس:

احتفلت المنطقة الروتارية في مصر، مساء الأحد، بمرور ٩٠ عامًا على الخدمة الروتارية و١١٤عامًا على الروتاري بالعالم، بحضور باري راسين رئيس الروتاري الدولي، وعبد الحميد العوا محافظ روتارى مصر وعدد من رؤساء نوادى روتارى مصر، وشباب الروتاري المصري.

وقال رئيس الروتاري الدولي، باري راسين، إن الشباب المصري مُلهم ولابد أن يكون له دور فعال فى التنمية والبناء من خلال العمل التطوعي والاجتماعي بالشارع المصري، والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمحتاحين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أن الشباب هم مستقبل العمل الخيري والتنمية، وعلى القيادات أن تمنحهم الفرص وألا تبخل عليهم بالخبرة، والتدريب، قائلًا: "تسلحوا بالتدريب.

واستقبل شباب "الروتر اكت"، رئيس الروتاري الدولي، بالورود وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

من جانبه استعرض عبد الحميد العوا محافظ روتاري مصر، جهود الأندية الروتارية المصرية والتي تمثلت في أكثر من ألف مشروع خدمي للمجتمع يتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمبادرات القومية والجمعيات المحلية خلال 2018-2019.

ووجه العوا الشكر لكافة مجهودات أعضاء روتاري مصر لدعم المبادرات الرئاسية الصحية بالتعاون مع كافة الشركاء، والتي تهدف إلى اكتشاف الأمراض وعلاجها وتهتم بنشر الوعي الصحي"، وأيضا توجيه الشكر لكافة المحافظين السابقين، والنائبه البرلمانية ماريان عازر.

وأكد العوا، أن أندية الروتاري في مصر تشارك في مبادرات الدولة الصحية مثل "الأنيميا والتقزُم، ونور حياة، وفيرس سي" من خلال عدد من المشروعات المبتكرة والتي تصل للمستفيد في مكانه.

وأضاف أن روتاري مصر سيطلق أول مستشفى عائم بالشرق الأوسط هذا الأسبوع، على أن تبدأ رحلة العمل بالمستشفى العائم من أسوان مرورًا بمحافظات الصعيد حتى تصل إلى الجيزة.

ويقدم المستشفى خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبرعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

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وأوضح محافظ روتاري مصر، أنه سيتم افتتاح جهود تطوير وتنمية قرية الأمير بالأقصر والتي تُعد لتكون مزارًا سياحيًا بعد الانتهاء من كافة مراحل تطويرها وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية لأهلها.

وأكد أن الروتاري استطاع خلال 90 عامًا أن يساهم في توفير بيئة معيشية كريمة للمواطن المصري، من خلال العديد من المشروعات الخدمية، مؤكدا أن "عملهم يتم تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتبع منظمة الروتاري الدولي التي تُعد أكبر منظمة إنسانية تطوعية وخدمية في العالم، تتضمن حوالي مليون ومائتي ألف عضو من رجال وسيدات الأعمال وقادة المجتمعات والمؤثرين فيه في حوالي المائتي دولة بالعالم يعملون جميعاً لخدمة مجتمعاتهم وبناء الإنسان وتتخذ شعارها هذا العام " كُن مصدراً للإلهام".

وقامت الأندية الروتارية المصرية على مدى تسعون عاماً بتنفيذ عدد ضخم من المشروعات التنموية في كافة أرجاء البلاد.

وعن أبرز مشروعات روتاري مصر، خلال الـ90 عامًا الماضية، أكد العوا، أن المشروعات تضمنت المساهمة في القضاء على مرض شلل الأطفال والمشاركة في الحملات القومية للتوعية والتطعيمات، مشروع المستشفى العائم لتوفير الخدمات الصحية للأم والطفل (إطلاقه فبراير 2019)، وإجراء جراحات في كافة التخصصات الطبية، تبرع بأجهزة طبية، وتجديد أقسام بمستشفيات، وقوافل طبية للمناطق النائية والمحرومة، وتطبيق منهجية المواجهة المكثفة لتعلم اللغة concentrated learning encounter لمحو الأمية.

كما تضمنت المشروعات، تطوير وتنمية قرى بالصعيد (افتتاح أعمال المرحلة الأولى من تطوير قرية الأمير بالأقصر، فبراير 2019)، وتوفير وصلات مياه وصرف صحي، فرص ترويج ودعم للأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بناء وتجهيز مدارس ووحدات صحية وحضانات أطفال، وتوفير قروض دوارة، فرص تمكين ودمج لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضمنت أيضا تركيب أطراف صناعية، ومشروعات للمساهمة في الحفاظ على البيئة وزراعة أشجار.

وشهدت الاحتفالية، تكريم رؤساء الأندية والمحافظين السابقين للمنطقة الروتارية فى مصر، والتقاط الصور التذكارية لأعضاء الروتاري مع رئيس الروتاري الدولي.,

ومن المقرر أن يفتتح رئيس الروتارى الدولى خلال زيارته، تطوير وتنمية قرية الأمير بالأقصر، والتي تُعد لتكون مزارًا سياحيًا بعد الانتهاء من كافة مراحل تطويرها وتوفير فرص تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية لأهلها.

حضر الاحتفالية هبة القرشي رئيس نادي روتاري "إنتر أكت" كايرو نيو كابيتال جونيورز، ونور مجدي الجلاد أول أعضاء النادي، وميسم ومي العسال أعضاء النادي.