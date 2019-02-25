صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين بالأزهر بمناسبة انتهاء امتحانات الترم الأول

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، على صرف 600 جنيه مكافأة للعاملين بالمناطق والمعاهد والإدارات الأزهرية والتابعين لها من الوعاظ والمدرسين والإداريين والعمال الدائمين والمنتدبين، بمناسبة الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول.
ونص القرار، على صرف المكافأة المتعاقدين بنظام الحصة لكل من شارك في امتحانات الفصل الدراسي الأول.
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